Diables rouges: les choix douloureux de Roberto Martinez pour l’Euro

1 Dix-huit Diables ont déjà leur ticket

Si son forfait n’est pas encore acté, il paraît compliqué, aujourd’hui, d’imaginer un retour d’Axel Witsel avant le grand départ pour l’Euro. Touché au tendon d’Achille depuis le mois de janvier, le joueur lui-même avoue ne pas vouloir se faire de faux espoirs, histoire d’atténuer sa déception.

C’est donc aujourd’hui sur une liste de dix-huit noms sur laquelle Roberto Martinez peut se baser pour construire son groupe. Dix-huit joueurs qui feront à coup sûr partie du voyage s’ils sont épargnés par les blessures. Trois gardiens dans une hiérarchie on ne peut plus claire (Courtois, Mignolet, Casteels) mais aussi quatre défenseurs d’expérience (Vertonghen, Alderweireld, Denayer, Vermaelen) qui ont toute la confiance du sélectionneur. Denayer a gagné des points durant ce rassemblement et devrait même bénéficier d’un statut de titulaire à la place de Vermaelen durant l’Euro.