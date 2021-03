L’Europe pionnière, l’Afrique et l’Asie très à la traîne

Si avant 2001 le mariage homosexuel n’était autorisé dans aucun pays, il est aujourd’hui légal dans une petite trentaine de pays à travers le monde, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. L’Asie et l’Afrique sont en revanche à la traîne puisque sur ces deux continents, Taïwan et l’Afrique du Sud sont des exceptions au milieu de pays ne reconnaissant pas le mariage homosexuel ou l’union civile entre personnes de même sexe et réprimant parfois encore très durement l’homosexualité.