Mbaye Leye a déjà utilisé six joueurs à gauche

Qui aurait imaginé que la blessure aux adducteurs de Collins Fai, à la mi-décembre 2020, et la longue indisponibilité qui a suivi modifieraient à ce point-là le paysage et redistribueraient autant les cartes ? Jusque-là, l’international camerounais, rejeté dans l’ombre par Mergim Vojvoda avant le départ de celui-ci pour Torino, avait assuré le travail au poste d’arrière-droit, autant que Nicolas Gavory, sans réelle concurrence, avait conservé le pouvoir de l’autre côté du terrain, ayant été l’élément le plus utilisé par Philippe Montanier. Mais en trois mois, le décor a radicalement changé en bord de Meuse, dicté également par l’arrivée de Mbaye Leye. Si Hugo Siquet, apprécié pour sa générosité et la qualité de ses centres, a profité de la blessure de Fai pour s’installer à droite, personne ne s’est véritablement imposé à gauche, où ils sont… six à y avoir évolué, en fonction des systèmes tactiques privilégiés par le Sénégalais. Sans que l’un d’eux ne se soit véritablement détaché jusqu’ici.