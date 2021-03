Mesures covid illégales: l’Etat fait appel

Le gouvernement ira en appel de la décision rendue en référé par le tribunal de première instance de Bruxelles et qui juge illégales les mesures de restriction des libertés publiques prises pour lutter contre la covid-19, a annoncé mercredi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, devant la Chambre.

« Le Conseil d’État, en Assemblée Générale, qui est la plus haute juridiction administrative de notre pays, ainsi qu’un certain nombre de tribunaux correctionnels et civils (dont une cour d’appel) ont par le passé jugé que la base juridique actuelle suffit effectivement comme base juridique pour l’arrêté ministériel », a rappelé la ministre via un communiqué de presse.