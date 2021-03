Coronavirus: qui a inventé la règle de la fenêtre dans les trains vers la mer?

La mesure qui fait trembler la SNCB, son ministre et ses voyageurs, depuis quinze jours n’a pas été murmurée par un fantôme aux politiques. Elle trouve en réalité sa source dans un avis datant de… novembre 2020.

Le nombre de sièges dans les trains à destination touristique sera limité sauf les jours d’école. Seuls les sièges côté fenêtre pourront être utilisés dans les trains, excepté pour les moins de 12 ans. » Voilà ce qu’indiquait le communiqué de presse suivant le Comité de concertation (Codeco) du 19 mars, au sujet de ce qui en est vite devenu la mesure phare. Faute d’autres vrais points d’intérêts… mais aussi par son côté insolite.

Cinq jours plus tard, le Codeco suivant précisait que finalement, seuls les voyages vers la mer, pendant les vacances de Pâques et le week-end suivant, étaient concernés. Une légère modification qui n’a pas aidé à résoudre le casse-tête imposé à tous les acteurs impliqués. Au moment d’écrire ces lignes, les ministres de la Mobilité et de l’Intérieur ainsi que la SNCB ne semblaient toujours pas voir le bout du tunnel…