Walter Baseggio: «J’espère que, comme moi, Anderlecht aura le mental pour guérir»

Échevin des sports et de la jeunesse à Tubize, Walter Baseggio analyse la situation d’Anderlecht à trois matches de la fin de la phase classique. Il en profite également pour évoquer sa carrière, sa reconversion et sa maladie.

Élu sur la liste du bourgmestre tubizien Michel Januth en octobre2018, Walter Baseggio (42 ans) apprécie particulièrement sa reconversion politique depuis un peu plus de deux ans. L’Échevin des sports et de la jeunesse de la ville de Tubize n’en continue pas moins de suivre attentivement l’évolution du football belge et tout particulièrement de son Sporting d’Anderlecht. Avec lequel il remporta quatre titres de champion en dix ans tout en multipliant les soirées européennes. Des soirées européennes à côté desquelles le RSCA risque de passer pour la troisième saison d’affilée s’il ne signe pas trois exploits à l’Antwerp, contre Bruges et à Saint-Trond. Éternel optimiste, Baseggio veut y croire. Mais, depuis l’hôtel de ville de Tubize où il nous avait fixé rendez-vous pour un long entretien 25 ans après ses débuts en Mauve, il ne s’est pas montré rassuré pour autant.