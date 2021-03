La motivation à se faire vacciner se maintient vaille que vaille

Nous sortons d’un mois de mars pour le moins chaotique en matière de mesures sanitaires. » C’est le liminaire et euphémique constat des experts du groupe Psychologie et corona dans leur dernier baromètre de la motivation des Belges, auquel Le Soir et Sud Presse ont eu accès en exclusivité. Et de rappeler la volte-face du Codeco qui autorisait le 5 mars un élargissement de la bulle extérieure et offrait des perspectives pour l’ouverture de l’horeca et de la culture, avant d’instaurer dix jours plus tard des mesures plus restrictives au vu des mauvais chiffres de l’épidémie. Sans oublier les aléas et couacs administratifs de la campagne de vaccination donnant lieu à des centres de vaccination vides au début du mois, suivis d’une période d’incertitude concernant de rares effets secondaires du vaccin d’AstraZeneca.