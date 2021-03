Excel Mouscron: ces joueurs hurlus portés disparus...

À Mouscron, au moins six éléments doivent prendre leur mal en patience jusqu’à la fin de saison, avant d’espérer des jours meilleurs, et ce sans prendre en ligne de compte les jeunes qui n’ont pas eu voix au chapitre dans un contexte finalement néfaste pour leur développement. La ligne directrice chaotique de la confection du noyau explique en partie le nombre important de recalés au Canonnier, dans un combat pour le maintien qui amènera le reste du groupe à Charleroi dimanche. Un rendez-vous capital pour les Hurlus.

1 Lillo Guarneri

Parmi les « portés disparus », le jeune gardien passé par l’AC Milan avant de débarquer à Mouscron lors de l’été 2020 est un cas finalement à part, dans le sens où il n’avait déjà pas réussi à accrocher le bon wagon sous l’ère Bernd Hollerbach. Pourtant doté de qualités intrinsèques, le dernier rempart n’a pas non plus réussi à se faire une place dans le noyau dirigé par Jorge Simao. Reversé en U21 en cours de saison, il n’a pas accepté la décision et n’a depuis lors plus donné signe de vie à l’Excel. Même si le club ne s’est jamais prononcé à son sujet, il semble que son aventure au Canonnier touche d’ores et déjà à sa fin.

2 Eric Bocat