Knokke pressée d’ouvrir des toilettes pour éviter les «accidents»

Reportage

On tombe bien sûr parfois sur des petits accidents ». Anthony Wittesaele, l’échevin du Tourisme de Knokke, prend la chose avec humour. Ces « petits accidents » sont de ceux qui arrivent lorsqu’un besoin se fait trop pressant et que le lieu d’aisance vient à manquer. « Évidemment que ça arrive, s’attriste le propriétaire d’une droguerie de la Lippenslaan, la grande rue commerçante de Knokke. Si vous devez absolument faire pipi, et que vous avez 500 mètres à parcourir avant le premier WC, vous faites comment ? »