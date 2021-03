Energie: la bière d’AB Inbev livrée chez Colruyt avec de l’hydrogène vert

Le brasseur et le groupe de distribution s’unissent pour des livraisons « sans émissions » grâce à des camions à pile à combustible. Une première phase de test va s’ouvrir.

Jef Colruyt, le patron de Colruyt Group (à gauche), et Fabio Sala, le patron d’AB Inbev BeNeFraLux (à droite), parient sur le succès du transport par poids-lourds roulant à l’hydrogène dans la perspective de la transition énergétique. - D. R.

De la Jupiler livrée par des camions roulant à l’hydrogène vert – donc « zéro émission » puisqu’ils ne rejettent que de la vapeur d’eau – depuis les centres de distribution d’AB Inbev vers ceux de Colruyt ? Pour le géant mondial de la bière et l’enseigne de grande distribution, ce n’est pas un rêve, mais bien un objectif. « Les deux entreprises entendent développer l’économie de l’hydrogène pour la logistique lourde en Belgique », ont indiqué Colruyt et AB Inbev ce mercredi après avoir signé une lettre d’intention formalisant leur collaboration dans ce secteur. « Avec le concours de leurs partenaires de transport respectifs, les deux parties souhaitent développer un marché pour l’hydrogène vert ainsi que pour les camions à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène », ont-ils précisé. « La collaboration prévoit que les deux entreprises étudient le déploiement à grande échelle des camions à hydrogène et des stations de ravitaillement ».