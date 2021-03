«Merci légende», le joli message de Vincent Kompany à Sergio Agüero (photo)

Une page va se tourner dans les prochains mois du côté de Manchester City. Sergio Agüero va quitter le club après y avoir passé dix belles années. Avec 257 buts en 384 matches, l’Argentin s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs de la Premier League mais surtout comme LE meilleur buteur de l’histoire du club mancunien.

Sur Facebook, Vincent Kompany a voulu lui rendre hommage : « On m’a souvent demandé le meilleur moment de ma carrière à Manchester City. Ce n’est pas un choix difficile et il porte le nom d’un homme : Agüero ! Merci légende, on se voit de l’autre côté du Covid ».