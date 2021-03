Etats-Unis: le grand chantier du futur pour l’Amérique de Joe Biden

Deux mille milliards de dollars. Une enveloppe remarquable pour un projet pharaonique baptisé « American Jobs Plan ». Deux mois après le début de son mandat présidentiel et un autre plan anti-covid nommé « American Rescue Plan », Joe Biden dévoilait ce mercredi à Pittsburgh, ex-capitale des industries lourdes en Pennsylvanie, ses ambitions à long terme pour les Etats-Unis. Le socle de ce chantier du futur touche aux infrastructures défaillantes de ce pays gigantesque de 330 millions d’habitants, mais ses motivations profondes concernent l’emploi et le climat.

En amorçant une multitude de grands travaux comparables au « New Deal » de Franklin D. Roosevelt en 1933 et en les étalant sur 8 ans, la durée d’un hypothétique double mandat présidentiel, l’Administration Biden espère générer des millions d’emplois et armer une Amérique plus que réticente aux grands défis du réchauffement climatique.