L’acteur Gérard Filippelli, membre des Charlots, est décédé

Les Charlots ont compté six membres principaux, dont l’un des plus connus, Gérard Rinaldi, est décédé en 2012. Gérard Filippelli est décédé à 78 ans.

L’acteur Gérard Filippelli, grand échalas des Charlots, groupe potache et populaire qui a égayé le cinéma comique français des années 1970, est mort mardi à 78 ans, a annoncé à l’AFP l’un de ses complices à l’écran, Jean Sarrus.

« C’est une énorme page qui se tourne. On était plus qu’une bande de copains. On était une famille. On a vu grandir nos enfants. De nos 20 ans à nos 40 ans, on a connu l’insouciance totale au cinéma ou sur scène par nos chansons », a déclaré Jean Serrus, précisant que l’acteur avait succombé à un cancer, à l’hôpital d’Argenteuil (Val-d’Oise).

Filippelli, le guitariste de cette bande musicale (« Paulette, la reine des paupiettes », « Merci Patron ! », réutilisé par François Ruffin dans son film…) et humoristique, a tourné dans tous leurs films dont les « Bidasses en Folie », sorti en 1971 et qui a attiré 7 millions de spectateurs.