Remportée par le Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos), la semi-classique « A Travers la Flandre » n’a pas apporté aux favoris du prochain Tour des Flandres les éléments d’apaisement espérés. Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe oscillaient entre coup de chaud et coup de fatigue. Les absents (Wout van Aert et Peter Sagan) ont-ils eu raison ?