Emmanuel Macron: «Ni panique ni déni»

Confronté à une nouvelle flambée de l’épidémie, le président français se refuse à un confinement strict. Il ferme les écoles pour un mois et étend les mesures de freinage à tout l’Hexagone. Sans faire de mea culpa.

Il ne s’était plus adressé solennellement aux Français depuis des mois. Depuis, il laissait le soin à son ministre de la Santé Olivier Véran d’annoncer les moins mauvaises nouvelles et à son Premier ministre Jean Castex de prononcer les plus désagréables. Il en allait ainsi chaque semaine.

Si Emmanuel Macron s’invitait ce mercredi soir à la télévision à 20 heures, il fallait donc comprendre que la situation épidémique était devenue particulièrement préoccupante.

Mais quelle formule allait-il trouver pour annoncer un nouveau tour de vis, lui qui, il y a un mois, promettait assez imprudemment pour la mi-avril le retour à une vie « plus normale » ? Remettrait-il en cause son pari de ne pas reconfiner le pays fin janvier quand les scientifiques le lui recommandaient alors ?