Chronique d’une bombe annoncée

Celles et ceux, dans les gouvernements, les cabinets ou ailleurs qui se déclareraient choqués, devaient être aveugles et sourds depuis des mois.

Une bombe ? Oui, c’en est une. En donnant raison à la Ligue des droits humains, le tribunal de première instance de Bruxelles déclare l’Etat belge et ses dirigeants « hors la loi ». Le message diffusé ce mercredi par la décision de justice est clair : l’État belge bafoue la loi et ne peut plus imposer aux citoyens, par arrêté ministériel, des mesures qui enfreignent leurs droits et libertés.

En soi, c’est déjà très gênant mais lorsque les mesures exceptionnelles visées veillent à protéger la population contre un virus mortel, c’est plus qu’embarrassant.