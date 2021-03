Joe Biden veut investir des milliards dans les infrastructures et transformer l’économie

Le président américain Joe Biden a proposé mercredi d’investir quelque 2.000 milliards de dollars dans les infrastructures, avec l’objectif affiché de créer des millions d’emplois, de tenir tête à la Chine et de lutter contre le changement climatique.

« C’est ambitieux ! C’est audacieux ! Et nous pouvons le faire ! », a lancé le président, soucieux depuis son arrivée au pouvoir il y a moins de trois mois de démontrer sa volonté réformatrice.

« Cela permettra de créer l’économie la plus résistante, la plus forte et la plus innovante du monde », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de « gagner » face à la Chine.

« Ce sont des investissements que nous ne pouvons pas ne pas faire », a-t-il ajouté depuis Pittsburgh, en Pennsylvanie, où il avait lancé sa campagne visant à conquérir la Maison Blanche il y a deux ans.