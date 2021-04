Un pétrolier reprend Merit Capital (PRESS)

Moins de trois ans après son rachat par le groupe d'investissement britannique Duet Group, le gestionnaire d'actifs anversois Merit Capital passe dans les mains d'un nouveau propriétaire. Un accord a été conclu avec le groupe pétrolier britannique Netoil qui transférera Merit Capital à sa filiale J.P. Kenny Petroleum, cotée en bourse à Oslo, lit-on jeudi dans L'Echo et De Tijd.

Le gestionnaire de fortune gère plus de 1,2 milliard d'euros d'actifs et compte 5 bureaux en Flandre. La société a fait parler d'elle l'année dernière après des investissements controversés et d'importantes transactions avec des tiers à l'insu de la société. Une enquête est toujours en cours.

Plusieurs acteurs belges et étrangers ont examiné le dossier, mais c'est finalement une offre du groupe Netoil qui a été retenue. La Banque nationale doit encore approuver la transaction

J.P. Kenny a récemment repris des champs de pétrole et de gaz irakiens à Netoil en échange de stocks. Il détient aussi des intérêts pétroliers en Colombie. Mais le groupe souhaite se transformer en investisseur dans le milieu financier.