Coronavirus: plus de 750 patients en soins intensifs (infographie)

Pour la deuxième journée consécutive, il y a plus de 300 admissions à l’hôpital, l’utilisation des soins intensifs dépasse les 750 unités.

Plus de 300 patients atteints de Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux hier pour la deuxième journée consécutive. C’est ce qui ressort des données les plus récentes de Sciensano. Pour la première fois depuis début décembre, il y a plus de 750 patients dans les unités de soins intensifs. Entre-temps, le nombre d’infections continue d’augmenter à un rythme stable.

Avec 303 admissions hier et même 319 la veille, le nombre moyen d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 en Belgique s’élève désormais à 254 par jour. Il s’agit d’une augmentation continue de 14 % par rapport à la semaine précédente.

Le nombre total d’hospitalisations de patients atteints du coronavirus s’approche à nouveau du seuil des 3.000. Actuellement, il y a 2.929 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19. Le taux d’occupation des unités de soins intensifs a également continué à augmenter, pour atteindre 755.