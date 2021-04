Vincent Van Quickenborne sur les mesures covid illégales: «On ne lève pas les mesures»

Pour le ministre de la Justice, rien ne va changer en attendant la décision du tribunal de première instance de Bruxelles. « Les mesures (covid) restent en vigueur, il y a encore des poursuites pénales et il n’y a pas d’astreinte. On va passer en appel et continuer à travailler sur la loi Pandémie. »

Mercredi, le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé illégales les mesures de restriction des libertés publiques prises pour lutter contre la covid-19. Une décision à laquelle Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice (Open VLD), n’a pas manqué de réagir sur LN24 : « On ne lève pas les mesures. Ce n’est pas décidé. Les partis avaient demandé au ministère de la Justice d’arrêter de poursuivre, mais le tribunal a dit non et on va continuer à poursuivre. Il y a eu d’autres décisions, le Conseil d’Etat a décidé qu’il y avait une base légale à plusieurs reprises. Le gouvernement a décidé avec nos collègues Verlinden d’aller en appel. On essaierait de convaincre la cour d’appel de Bruxelles de prendre une décision dans les 30 jours. »