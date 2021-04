Le ministre de la Mobilité était l’invité de la matinale de Bel RTL. Georges Gilkinet (Ecolo) a assuré qu’il était possible de prendre le train pour se rendre à la Mer de Nord : « On peut prendre le train pour aller à la Côte, mais on va peut-être devoir attendre. » Et d’ajouter : « On essaie dans le cadre de la pandémie d’éviter les rassemblements. »