«Quelle honte», «Un échec collectif»: la presse allemande sous le choc de la défaite face à la Macédoine du Nord

C’est un sacré coup qu’ont reçu sur la tête les Allemands mercredi soir. La Mannschaft de Joachim Löw s’est inclinée 1-2 face à la Macédoine du Nord en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Une défaite humiliante à l’approche de l’Euro, et qui passe évidemment très mal chez nos voisins.

« Quelle honte », titre Bild ce jeudi matin sur son site internet au sujet de cette incroyable défaite. « Avec cette manière, nous n’avons même pas à participer à l’Euro cet été. L’équipe nationale s’est humiliée avec une performance pathétique face à la Macédoine du Nord. Oui, la Macédoine du Nord », peut-on lire du côté du quotidien allemand qui n’en revient visiblement pas. « Il ne reste plus que 75 jours avant notre premier match à l’Euro, face à la France, championne du monde. On peut avoir peur et être anxieux… »