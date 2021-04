Sodexo: la crise sanitaire lamine le bénéfice net semestriel qui plonge à 33 M d'euros

Sur cette période allant de septembre 2020 à février 2021, le chiffre d'affaires a également fondu, de 26,5% à 8,59 milliards d'euros, selon le communiqué publié jeudi par le groupe.

Et "compte tenu des nouvelles vagues de la pandémie", il n'anticipe "pas d'augmentation significative du volume de chiffre d'affaires d'un semestre à l'autre".

"Nos initiatives pour renégocier les contrats avec nos clients, maîtriser strictement nos coûts et mettre en oeuvre le programme de restructuration" du groupe "portent leurs fruits et se traduisent par une marge d'exploitation à 3,1%, supérieure aux attentes", commente Denis Machuel, directeur général de Sodexo, cité par le communiqué.

Le dirigeant du groupe, dont les services vont de la restauration, l'accueil, l'entretien, le nettoyage et la maintenance technique d'installations aux crèches et à la conciergerie, se dit confiant dans la capacité de Sodexo de bénéficier d'une "forte reprise dans tous les segments et activités, une fois la pandémie derrière nous".