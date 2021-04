L’Italie et l’Angleterre font le plein, l’Allemagne en difficulté: le point sur les qualifications pour le Mondial 2022

La trêve internationale de mars et ses matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022 a pris fin ce mercredi soir. L’occasion de faire le point sur la situation dans chaque groupe après ces deux ou trois premiers matches pour les équipes européennes.

Sur l’ensemble des nations engagées dans les 10 groupes, quatre équipes sont parvenues à faire un bilan de 9 sur 9 : l’Angleterre, l’Italie, le Danemark et plus étonnement, l’Arménie. Notons également que la Suisse et la Suède ont remporté les deux rencontres qu’elles ont disputées, affichant donc 6 sur 6.

Parmi les grosses pointures qui ont perdu des points en route, le Portugal, l’Espagne, la France ainsi que la Belgique sont en tête de leur groupe. La grande surprise vient de l’Allemagne qui est actuellement 3e du groupe J, devancé par l’Arménie et la Macédoine du Nord qui leur a infligé une défaite humiliante mercredi soir.