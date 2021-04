Une chaire en comportement du consommateur dans le domaine agro-alimentaire à l'UCLouvain

L'Université catholique de Louvain (UCLouvain) et l'Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde, Entreprendre.wapi, se sont associées pour créer, à partir de septembre prochain, une chaire universitaire en comportement du consommateur dans le domaine agro-alimentaire, ont annoncé jeudi les différentes parties prenantes par communiqué.

Les activités seront axées sur la recherche scientifique, la formation continue des managers des entreprises du secteur et la sensibilisation des étudiants. "Elle donnera un coup d'accélérateur à la concrétisation des objectifs d'Entreprendre.wapi dont les actions visent à pérenniser les secteurs stratégiques de l'économie locale, et notamment le secteur agro-alimentaire et de l'alimentation durable", note le communiqué.

"Cette chaire s'inscrit parfaitement dans la volonté de l'UCLouvain de faire bénéficier la société des résultats de nos recherches et de l'expertise de nos professeurs et chercheurs. Nous souhaitons ainsi contribuer au développement d'un système agro-alimentaire collaboratif, durable et innovant en Wallonie", souligne en outre Vincent Blondel, recteur de l'université.