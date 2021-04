Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins entament la séance avec optimisme

Vers 11h00, l'indice BEL 20 gagnait 0,8% à 3.933 points avec 17 de ses éléments dans le vert, AB InBev (53,55) se démarquant par un repli de 0,4% en compagnie de Colruyt (50,56) et Elia (93,50), négatives de 0,6 et 0,4%.

Aperam (40,23) bondissait de 4,7% et Umicore (46,25) progressait de 2,2% tandis que Aedifica (100,70) gagnait 3% après l'annonce d'une importante acquisition en Allemagne. Ageas (51,56) revenait à son point de départ tandis que KBC (62,50) s'appréciait de 0,8%.

Solvay (107,25) et UCB (81,36) valaient 1 et 0,3% de plus que la veille, arGEN-X (237,50) et Galapagos (66,51) remontant de 1,4 et 0,6%. Proximus (18,61) et Telenet (35,02) étaient en hausse de 0,3 et 1,3%, Orange Belgium (23,05) et Bpost (8,16) gagnant par ailleurs 0,6 et 0,1%. GBL (89,20) et Sofina (291,60) étaient positives de 1,1%, Cofinimmo (125,40) et WDP (28,64) de 1 et 1,6%, Melexis (91,40) de 1,3%.