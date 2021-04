Entre le droit de se déplacer, le devoir d’un service public de transports en commun et le coût/bénéfice de la mise en place d’un tel système, peu de monde pour supporter cette idée.

A l’occasion du chaos dans les trains qui se dirigeaient vers la côte ce mardi, on a beaucoup évoqué la possibilité d’instaurer un système de réservation obligatoire pour certains trains de la SNCB. Une méthode qui permettrait de limiter plus aisément le nombre de passagers à bord. A ceux qui estiment qu’il s’agit d’une bonne et raisonnable idée, une majorité des spécialistes du secteur répondent à l’impossibilité d’organiser rationnellement un tel processus.