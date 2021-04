Coronavirus - L'événementiel démontre qu'une reprise du secteur est possible en toute sécurité sanitaire

Le secteur événementiel a exposé jeudi, lors d'une conférence de presse, les mesures sanitaires existantes et possibles pour relancer ses activités en toute sécurité. Une étude de 140 pages, comprenant avis et recommandations, sera remise au cabinet du Premier ministre Alexander De Croo par les organisations initiatrices.

Le secteur événementiel en Belgique représente 80.000 personnes pour 3.000 entreprises et 77.000 événements par an en Belgique. "Mais c'est ce qu'on appelle un secteur non-essentiel", déplore d'emblée Christophe Samyn de RestartMice, créé en mars 2020.

"La Belgique est la deuxième destination mondiale en matière d'événements institutionnels derrière Singapour, devant New York et Paris. Bruxelles est aussi le siège de 2.000 associations et institutions internationales. Pourtant, nous n'avons toujours pas de plan particulier discuté avec ces institutions pour savoir comment ils vont pouvoir redémarrer leurs 900 événements par an à Bruxelles", regrette encore M. Samyn.