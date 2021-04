Le Rallye de Wallonie reporté en octobre

C’était attendu et désormais confirmé : le lancement du championnat de Belgique des rallyes va encore être reporté suite au report (les 8-10 octobre) du Rallye de Wallonie.

Le championnat de Belgique des rallyes débutera désormais au mieux le 26 juin, à l’occasion du South Belgian Rally, dans la région de Vresse sur Semois. Comme on pouvait en effet s’y attendre au regard de l’évolution de la crise sanitaire, l’Automobile Club de Namur, organisateur du Rallye de Wallonie, a dû se résoudre à reporter son épreuve le week-end des 8 -10 octobre.

« Au vu des nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement fédéral », explique Etienne Lerson, Président de l’A.C.N., la décision était inéluctable. « Il était impossible d’envisager pouvoir organiser le rallye dans de bonnes conditions sanitaires et de sécurité, tout en préservant l’aspect sportif et populaire qui nous est cher. Cette décision a bien entendu été prise en accord avec le promoteur du championnat et le RACB. »