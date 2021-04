Robert Lewandowski finalement disponible pour le match retour face au PSG en Ligue des champions?

L’attaquant polonais aimerait faire son maximum pour accélérer son processus de guérison et être présent le 13 avril face aux Parisiens.

Robert Lewandowski pourrait faire son retour de blessure plus rapidement que prévu. Le magazine allemand Kicker a rapporté jeudi que l » attaquant du Bayern Munich croit en une revalidation rapide et mise sur un retour dans deux semaines, soit deux fois plus vite que le délai annoncé par son club. Le Polonais pourrait ainsi être disponible pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG le 13 avril.

Lewandowski s’est blessé avec son équipe nationale face à Andorre et est touché aux ligaments du genou droit, lui valant une absence estimée à quatre semaines. Ce retour précoce, Hansi Flick ne compte pas miser dessus. « Nous ne prendrons aucun risque », a tempéré l’entraîneur bavarois. « Nous devrons logiquement adapter notre jeu. Robert ne peut pas être totalement remplacé, car il marque facilement. »