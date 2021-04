Comment se renseigner sur les études supérieures en virtuel ?

Les mois de mars et d’avril sont habituellement ponctués de visites de campus et de salons d’information pour les futurs étudiantes et étudiants du supérieur. L’enseignement à distance depuis plus d’un an, la prolongation des mesures sanitaires et la détresse psychosociale, laissent futurs étudiants et parents avec beaucoup d’interrogations pour l’année prochaine.