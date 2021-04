Chronique: Un {lait russe}, pour vous servir

On le trouve – hors pandémie – dans les salons chics de la Côte comme dans les plus modestes estaminets du plat pays. D’Ostende à Arlon, il fait les délices des petits et des grands. Son nom est une énigme difficile à résoudre, mais sa préparation est des plus simples. De quoi s’agit-il ? Du lait russe, nom d’une roulette !

Partons à la découverte du mot et de la chose, belge madeleine pour bien des personnes qui ont partagé avec moi leurs connaissances sur le sujet et que je remercie vivement. Et puisqu’il est question de lait, je vous garantis que ce billet ne sera pas fort de café.