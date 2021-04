Pourquoi Casse ne peut plus être détrôné

Quoi qu’il se passe lors des trois dernières compétitions avant les Jeux de Tokyo, Sami Chouchi, nº 15 au ranking olympique des moins de 81 kg avec 3.580 points, ne peut plus rejoindre Matthias Casse, nº 1 avec 7.054 points dans la course à la sélection pour les Jeux de Tokyo, où un seul judoka par pays et par catégorie est admis.