Coronavirus: plus de 9.000 effets indésirables signalés après l’inoculation d’un vaccin en Belgique

Depuis le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Belgique, un total de 9.396 rapports d’effets indésirables ont été enregistrés après l’administration d’un vaccin Covid, a indiqué jeudi l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Bien que 65 rapports concernent des décès, aucun lien de causalité formel avec un vaccin contre le Covid-19 n’a été établi à ce jour, précise l’AFMPS.

Parmi les 9.396 signalements, 2.845 ont été enregistrés dans la base de données européenne de pharmacovigilance EudraVigilance. La grande majorité des effets indésirables enregistrés concernait de la fièvre, des douleurs musculaires, un malaise et des réactions au point d’injection. « Il s’agit d’effets indésirables connus et décrits dans la notice (du vaccin). Ces réactions sont normales et indiquent une activation du système immunitaire. Elles disparaissent généralement après environ deux jours », souligne l’AFMPS.