Isabelle Godin: «Le contrôle des épidémies mobilise les Etats depuis plusieurs siècles»

L’idée d’un traité international balisant la lutte contre les pandémies est défendue par des politiques et des scientifiques. Elle croise des questions et des mesures qui ne datent pas d’hier, rappelle Isabelle Godin, spécialiste de l’histoire de la santé publique à l’ULB.

Entretien

Mardi, vingt-trois chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que le président du Conseil européen et le directeur de l’OMS, ont proposé d’élaborer un traité international qui servirait de base à la gestion des pandémies actuelles et futures. Ils veulent garantir un accès universel et équitable à des vaccins, à des médicaments et à des produits de diagnostic efficaces et abordables. L’idée est séduisante. Mais elle n’est pas en tout point originale, analyse Isabelle Godin, spécialiste de l’histoire de la santé publique à l’ULB.