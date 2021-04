Festivals: Couleur Café annulé

Après le Graspop et Rock Werchter en Belgique, Glastonbury en Angleterre et le Paléo de Nyon en Suisse, c’est au tour de Couleur Café d’annuler l’édition 2021. Organiser un festival pour plus de 70.000 personnes demande plus d’une année de travail. À moins de 3 mois de l’événement et vu la situation sanitaire, il n’est matériellement et artistiquement plus possible d’organiser le festival qui avait prévu la présence de Roméo Elvis, Tinariwen, Shaggy, Zwangere Guy, etc. Cette décision aura un impact direct sur la santé financière et psychologique de toute une équipe, de centaines de fournisseurs, d’artistes, de techniciens, de partenaires, de restaurateurs, d’hôteliers, d’associations et de volontaires. Car oui, les festivals génèrent une activité artistique, sociale et économique extrêmement importante. Tous les billets vendus pour 2020 et 2021 restent valables pour Couleur Café 2022. Le système de voucher sera prolongé jusqu’en 2023. Tous les détenteurs de billets seront personnellement informés des différentes possibilités.