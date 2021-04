A l’heure où la gestion du Covid, en situation aiguë, a permis et permet encore actuellement des transferts de patients d’un pays à l’autre, il serait urgent et bienvenu de sceller des collaborations plus durables et systématiques, puisque des conventions existent déjà entre certains pays et fonctionnent tout à fait correctement. C’est en tout cas l’avis d’Henri Lewalle, qui coordonne des projets européens de collaboration médicale transfrontalière via le programme Interreg.