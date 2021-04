Van Aert, van der Poel et Alaphilippe: trois approches différentes avant d’affronter le Tour des Flandres

Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe avaient dynamité la dernière édition du Tour de Flandres en octobre dernier. La chute du Champion du monde après une collision avec une moto nous avait privés de cette bagarre sensationnelle. Moins de six mois plus tard, les revoilà au départ du Ronde pour s’expliquer à nouveau.