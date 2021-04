Enfin une politique spécifique pour les grandes villes wallonnes

La Wallonie compte sur son sol neuf villes de plus de 50.000 habitants. Depuis que la compétence spécifique sur ces pôles urbains a quitté le giron fédéral pour aboutir dans l’escarcelle régionale, on attendait une politique spécifique en leur faveur. Si leur caractère structurant a parfois été reconnu, il aura fallu dix ans pour qu’un gouvernement accouche d’un plan en bonne et due forme.

Le sujet est plus sensible qu’il y paraît dans une région dont l’essentiel des communes est de petite taille et où la moitié de la population vit en milieu rural : pourquoi privilégier les grandes villes ? Une question qui a fait l’objet d’arbitrages très serrés au sein de la coalition PS-MR-Ecolo et qui a débouché sur ce qu’il faut bien appeler des compensations en faveur des villes de plus petite taille.