Reportage

Commissariat central de la zone de police du Val de l’Escaut, à Pecq, entre Tournai et Mouscron. Avant de prendre la route à bord de leur VW Tiguan, Virginie et Allan enfilent leur gilet pare-balles et emportent leur arme. Direction les zones frontalières avec la France, qui ne manquent pas dans la région, pour débusquer des candidats au voyage non essentiel vers l’Hexagone. Une traque sérieuse mais qui a ses limites.