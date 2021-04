Bruxelles: Philippe Close justifie l’intervention policière au Bois de la Cambre (vidéo)

La police a commencé peu après 17h00 jeudi à évacuer le Bois de Cambre, qui était bondé, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. « Les gens ont besoin de prendre l’air, mais on ne peut pas tolérer de tels rassemblements dans le Bois de la Cambre après avoir observé encore cette après-midi avec le directeur de Saint-Pierre les efforts fournis au centre de vaccination pour combattre ce virus », a indiqué Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Et de poursuivre : « Nous avons donc évacué le bois. Les personnes qui n’obtempèrent pas aux injonctions de la police risquent l’arrestation et des poursuites. Merci à la police pour le travail difficile et aux gens qui respectent les règles depuis plus d’un an. »