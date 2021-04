Coronavirus: dans quelle mesure adaptez-vous (ou non) vos comportements?

Nos comportements sont essentiels sur le devenir de l’épidémie, comme l’a fait valoir le Premier ministre De Croo à plusieurs reprises, tandis que les experts du groupe Psychologie et corona ont remarqué qu’un relâchement se traduisait par une hausse des infections huit à dix semaines plus tard. Le 24 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) épinglait d’ailleurs sur Twitter la nécessité de bien étudier et comprendre les comportements humains, estimant que cette science était aussi importante que l’étude des vaccins dans le contexte actuel.

Appel entendu par le psychologue de la santé Olivier Luminet (UCLouvain) qui s’apprête à lancer une nouvelle étude longitudinale de l’évolution de nos comportements en temps de pandémie, financée par la Fondation Louvain. Pour pouvoir recruter un grand nombre de participants réguliers, un nouveau partenariat exclusif a été noué avec Le Soir et les journaux du groupe Sud Presse.