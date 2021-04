Bpost vend sa participation de 50% dans bpost banque à BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis va acquérir la participation de 50% de bpost dans bpost banque, annoncent jeudi la banque et l'opérateur postal.

Au sein du futur modèle de collaboration, bpost continuera à proposer les produits financiers dans son réseau de bureaux de poste et la participation de bpost dans bpost banque sera rachetée par BNP Paribas Fortis, qui deviendra ainsi actionnaire à 100%.

L'objectif est de finaliser la transaction d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve des approbations réglementaires requises.

Pour les clients de bpost banque, il n'y aurait par conséquent "aucun changement", rassurent les deux organismes. "Ils pourront continuer à compter sans réserve sur un excellent service fourni dans l'environnement familier du bureau de poste". La transaction de vente n'aura pas non plus d'impact sur les conditions de travail du personnel de bpost banque et de bpost.

Ce partenariat commercial, signé pour une durée de 7 ans, court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028.