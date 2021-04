L’appli plaît, ça ne fait pas un pli

Marronnier ou châtaignier ? Houx ou sureau ? Faîne ou noisette ? Une photo de la feuille, de la fleur, du fruit ou même de l’écorce permet d’être fixé. Pl@ntNet est sans doute la Rolls des systèmes d’identification des plantes. Facile à utiliser, puisque les plantes bougent peu. Mais il faut apprendre à obtenir le bon cliché, prendre le temps pour se familiariser avec l’outil qui propose les résultats par ordre de probabilité et renvoie à d’autres sites pour plus d’informations. Adossé à plusieurs instituts de recherche français, et en lien avec le réseau de botanistes Tela-Botanica, Pl@ntNet est aussi un projet de science participative par le biais duquel les plus experts corrigent les novices. Sur base d’une photo, on peut voter sur un nom d’espèce, voire en proposer un autre.