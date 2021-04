Nature: ces applis qui vous veulent du bien

Et pourquoi ne pas se servir de son smartphone pour mieux approcher la nature ? De plus en plus d’applications exploitent l’apprentissage profond pour nous aider à reconnaître oiseaux, plantes, insectes et traces…

Sessile ou pédonculé, le chêne ? Nonnette ou noire, la mésange ? Anémone Sylvie ou perce-neige ? Sanglier ou chevreuil ? On s’est tous un jour posé la question devant une fleur, un arbre, un chant ou une trace de sabot… Et c’est tant mieux : regarder, s’interroger, vouloir apprendre, c’est la voie de l’émerveillement. Même si les températures vont redevenir frisquettes, il y a fort à parier pour que ces prochains jours voient débouler de nombreux Belges sur les sentiers, dans les parcs et les forêts du pays. Nez en l’air, ils apprécieront d’autant plus les plantes et les animaux qu’ils croiseront chemin faisant ou dont ils verront les traces. Mais s’ils y prendront plaisir, ils seront sans doute peu à les reconnaître précisément. On ne saurait trop leur conseiller deux accessoires indispensables à l’observation de la nature : les jumelles et quelques (bons) livres.