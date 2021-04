Loi Pandémie: la Vivaldi se lance dans la course des 30 jours

Vite-vite une loi Pandémie pour contrecarrer la décision du tribunal qui invalide les mesures de confinement et de restriction des libertés. Il faut atterrir dans les 30 jours. Dans la majorité, les partenaires critiques – MR, Ecolo, PS – sont priés de ne pas faire obstacle. On cherche compromis. Biffer le chapitre sur le traitement des données ?

La loi Pandémie n’est plus une option, elle est une obligation. Depuis que le tribunal de première instance de Bruxelles, mercredi, a signifié au gouvernement fédéral que la base juridique sur laquelle reposaient ses politiques de confinement et de restriction des libertés n’est pas suffisante, celui-ci a trente 30 jours pour s’adapter, avant les astreintes. Même si d’aucuns dans la Vivaldi osent espérer que l’Etat aura raison avant cela en appel, ce qui remettrait les compteurs à zéro, tous sont conscients qu’il serait insensé de juste attendre, et de rester sans réagir. D’où le plan A : accélérer les travaux au sein du gouvernement et au Parlement afin d’adopter une loi Pandémie, dans les 30 jours donc.