Une recapitalisation de l’aéroport de Charleroi pour survivre à la crise

Pour assurer la survie et donner une bulle d’oxygène à l’aéroport de Charleroi, son conseil d’administration a fini par adopter un plan stratégique mi-mars afin de répondre à la demande pressante de la Région depuis octobre. L’objectif du plan est de ne pas toucher à l’emploi, largement affecté par le chômage Covid pour l’instant et qui devra se montrer encore plus flexible à l’avenir.

La survie de l’aéroport et son redémarrage impliquent donc un apport rapide de 40 millions, en plus de tous les efforts réalisés et à réaliser pour diminuer les coûts (-10 % par rapport à 2019).