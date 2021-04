Il y a dix ans, Nick Nuyens gagnait le Tour des Flandres: «Beaucoup de coureurs avaient plus de qualités, ils n’ont pas mon palmarès»

Il y a dix ans, le « sniper » Nick Nuyens s’imposait au bout du Tour des Flandres, la plus belle et dernière victoire d’une carrière trop courte

Ce samedi 3 avril, cela fera dix ans tout pile. Il y a précisément une décennie, Nick Nuyens remportait le plus beau succès de sa carrière, le Tour des Flandres. Grâce à une gestion parfaite des derniers mètres, ce coureur intelligent doté d’un flair inimitable roulait Sylvain Chavanel et Fabian Cancellara dans la farine, pour inscrire son nom au palmarès du Ronde. Sa 20e victoire chez les pros, la plus significative, la dernière aussi.

À 40 ans, il a totalement reconstruit sa vie, entre son Hageland natal et Anvers. Il dort peu, car son agenda déborde, mais il semble pleinement épanoui. « Avant, on pouvait dire que je travaillais en restant dans mon fauteuil, cela faisait aussi partie de mon job de coureur, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui ! Mais je m’amuse, je fais ce dont j’ai envie, c’est une énorme chance ».