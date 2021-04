Merveille Bokadi, le défenseur qui monte au Standard

Après deux graves blessures au genou, Merveille Bokadi est sans doute devenu le joueur le plus constant du Standard depuis le début de saison. L’un des plus efficaces aussi. Au point qu’il vient d’enchaîner… 26 matches de championnat sans louper la moindre minute de jeu. L’international congolais a franchi un cap.

Si une certaine rivalité avait fini par s’installer entre les deux hommes quant à la politique sportive à mener et au choix des transferts à réaliser, au point que la situation en devienne ingérable, Daniel Van Buyten, alors conseiller du président du président Bruno Venanzi, avait parfaitement joué son rôle d’ambassadeur en ouvrant au Standard les portes du Tout-Puissant Mazembe. Et en permettant dès lors à Olivier Renard, en sa qualité de directeur sportif, de porter son choix sur Christian Luyindama, Merveille Bokadi et Jonathan Bolingi, recrutés à la fin du mois de janvier 2017 sur base de prêts assortis d’une option d’achat. Que le Standard allait lever pour tous les trois moins de cinq mois plus tard, pour la somme de… 1 million d’euros.