Le front commun syndical de l'enseignement présente son cahier de revendications 2021-2022

Les organisations syndicales et les fédérations de pouvoirs organisateurs (PO) présentent ce jeudi leur cahier de revendications sectorielles pour le futur accord 2021-2022. Ils l'inscrivent sous la thématique de "la lutte contre la pénurie en rendant le métier attractif".

Le front commun syndical de l'enseignement fait savoir dans ce cahier de revendications que "les membres des personnels de l'enseignement doivent bénéficier de meilleures conditions de travail dans chaque niveau et type d'enseignement" (enseignement maternel et obligatoire, cpms, promotion sociale, secondaire artistique à horaire réduit, supérieur non universitaire, universitaire).

Cette revendication s'inscrit, explique le front commun, dans le contexte de pénurie des enseignants qui touche de manière inégale les établissements et les élèves qui les fréquentent.

"Les mesurettes urgentes prises par le décret du 17 juillet 2020 censées améliorer la situation ne permettent pas d'atteindre l'objectif ni de traiter les causes du problème. La solution ne se trouve pas dans la mise en cause de la priorisation des titres nécessaires à l'exercice d'une fonction dans l'enseignement ni des balises pour y accéder", peut-on lire dans le document.